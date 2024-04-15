Ученые создали растягивающийся дисплей с квантовыми точками

В мире технологий дисплеев активно идет работа по созданию растяжимых экранов. Традиционные дисплеи, ограниченные жесткими компонентами, сталкиваются с проблемой. Новые материалы и дизайн устройств, способных выдерживать значительное растяжение при сохранении функциональности, необходимы для носимой и адаптивной технологии.

Большинство гибких дисплеев на рынке используют технологию органических светодиодов (OLED), но она имеет свои недостатки. QLED-дисплеи предлагают отличное качество изображения и долговечность, что делает их привлекательным выбором для потребителей.

Главная сложность в создании гибких QLED-дисплеев заключается в природе квантовых точек (QDs), которые не обладают растяжимостью. Ученые решили эту проблему, внедрив в состав композитного материала третий компонент для улучшения передачи носителей заряда к QDs. Результаты исследования были опубликованы в Nature Electronics.