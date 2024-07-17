Ученые создали растягивающуюся литий-ионную батарею

Авторы исследования из ACS Energy Letters отмечают, что традиционные аккумуляторы не подходят для гибкой электроники, которая становится все более актуальной для носимых медицинских мониторов. Новая батарея использует полимерный электролит, внедренный между двумя гибкими электродами.

Испытания показали, что твердый растягивающийся аккумулятор обладает в 6 раз большей емкостью при быстрой зарядке по сравнению с аналогом на жидком электролите. Кроме того, емкость новой батареи остается стабильной после почти 70 циклов зарядки-разрядки.

Разработка полностью растягивающихся батарей позволит создавать более удобные и функциональные носимые и имплантируемые электронные устройства.