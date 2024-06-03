Ученые создали «рентгеновское зрение» для изучения кристаллов

Опубликовано 03 июня 2024, 23:27
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Ученые создали «рентгеновское зрение» для изучения кристалловCrystal Clear
Ученые из Нью-Йоркского университета разработали новый способ заглянуть внутрь кристаллов. Метод «рентгеновского зрения», который называется «Crystal Clear» позволяет увидеть расположение каждой частицы в кристалле и создать его 3D-модель. Это поможет создавать новые материалы с уникальными свойствами. Статья опубликована в журнале Nature Materials.
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Кристаллы состоят из повторяющихся блоков, расположенных в определенном порядке. Изучение структуры кристаллов помогает создавать новые материалы, например, лекарства и электронику. Раньше ученые могли видеть только внешнюю форму кристаллов.
Новая методика использует прозрачные частицы, специальные красители и лазерный микроскоп. С помощью лазера ученые сканируют кристалл слой за слоем, создавая его объемную модель. Это позволяет не только увидеть расположение всех частиц, но и изучать дефекты в кристалле. Метод уже помог ученым изучить, как кристаллы «срастаются» друг с другом. Исследователи также смогли наблюдать за тем, как кристаллы плавятся.