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Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 08:15
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Ученые создали решение для борьбы с накипью в бытовых приборах

И в тепловых электростанций
Ученые из ETH Zurich и Университета Калифорнии в Беркли предложили решение проблемы накипи в тепловых электростанций и бытовых приборах: особое отталкивающее накипь покрытие с микроскопическими бороздами, предотвращающими прилипание кристаллов накипи.
Ученые создали решение для борьбы с накипью в бытовых приборах

© Ferra.ru

Новое покрытие оказалось эффективнее для теплообменников, чувствительных к образованию накипи, и может сэкономить электроэнергию. Научное исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Проблема накипи широко распространена в бытовых приборах, требует использования откальцивающих средств. В электростанциях в частности, она приводит к снижению эффективности системы и увеличивает расход угля для производства электроэнергии.

Исследователи создали покрытие из полимерного гидрогеля с микрорельефом, эффективно отталкивающее кристаллы накипи, что может стать более экологичной и эффективной альтернативой химическим откальцивающим средствам.

Источник:ETH Zurich
Автор:Булат Кармак
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