Ученые создали решение для борьбы с накипью в бытовых приборах

Новое покрытие оказалось эффективнее для теплообменников, чувствительных к образованию накипи, и может сэкономить электроэнергию. Научное исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Проблема накипи широко распространена в бытовых приборах, требует использования откальцивающих средств. В электростанциях в частности, она приводит к снижению эффективности системы и увеличивает расход угля для производства электроэнергии.

Исследователи создали покрытие из полимерного гидрогеля с микрорельефом, эффективно отталкивающее кристаллы накипи, что может стать более экологичной и эффективной альтернативой химическим откальцивающим средствам.