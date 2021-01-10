Ученые создали робота изо льда

По словам специалистов, современные космические роботы рано или поздно выходят из строя. Этот вопрос стоит достаточно остро, поскольку сами роботы не предназначены для ремонта.

В IceBot же, в свою очередь, хотят реализовать возможность самовосстановления “подручными” средствами, в качестве которых может выступать лед. На данный момент ледяной робот способен передвигаться, не разваливаясь при этом на куски даже в условиях комнатной температуры.Помимо прочего он способен подниматься по плоскости с наклоном 2,5 градуса.