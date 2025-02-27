Ученые создали робота, который меняет форму для преодоления препятствий

GOAT может трансформироваться из плоской формы, похожей на луноход, в сферу, что дает ему возможность не только ездить, но и катиться, а также плавать. Вместо того чтобы обходить препятствия, он может, например, пересечь водоем вплавь или скатиться вниз по склону, экономя время и заряд батареи.

Основой конструкции стали пересекающиеся эластичные стержни из стекловолокна, четыре колеса и система тросов, которая стягивает каркас, превращая робота в компактный шар. В центре конструкции расположен защищенный блок с аккумулятором, компьютером и сенсорами.

Одной из ключевых особенностей GOAT является его способность передвигаться без сложных датчиков и камер. Он ориентируется с помощью спутниковой навигации и датчика положения, анализируя взаимодействие с поверхностью. Это позволяет ему адаптироваться к местности, находя наилучший путь с минимальными вычислениями.

Разработчики планируют усовершенствовать алгоритмы управления и адаптировать конструкцию под разные нагрузки. В будущем GOAT может использоваться для исследований окружающей среды, спасательных операций и даже космических миссий, где способность робота изменять форму поможет преодолевать сложные условия.