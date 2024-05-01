Ученые создали робота на батарейках для чистки труб изнутри

Опубликовано 01 мая 2024, 21:20
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Ученые создали робота на батарейках для чистки труб изнутриИ не только
Инженеры создали миниатюрного робота на батарейках, который может перемещаться по трубам и ремонтировать их без подзарядки. Новинка питается от потока жидкости внутри трубы. Многие существующие роботы для ремонта труб нуждаются в постоянном подключении к источнику питания, что ограничивает их возможности.
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Разработка ученых из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Германия) и других организаций лишена этого недостатка. Мини-робот оснащен специальным колесом с лопастями, которое вращается за счет потока жидкости в трубе. Таким образом, он вырабатывает собственную энергию для перемещения.
Кроме того, роботом можно управлять с помощью внешнего магнита, направляя его движение. По словам ученых, их разработка позволит решать сложные задачи по обслуживанию труб на дальних расстояниях.
Пока робот прошел лишь предварительные испытания. В будущем инженеры планируют усовершенствовать его, чтобы он мог работать в трубах с сильным течением и на скользких поверхностях.