Ученые создали робота-осьминога для подводных исследований

По словам профессора Чечилии Ласчи, курировавшей исследование, команда работала над принципами движения и захвата объектов. Осьминоги известны своей выдающейся ловкостью, позволяя им быстро плавать и манипулировать окружающими предметами. Главная цель этого исследования заключалась в создании роботизированной системы, которая точно воспроизводит навыки осьминога под водой.

Робот имеет восемь мягких рук, которые приводятся в движение с помощью нового механизма, напоминающего зонтик. Это решение, использующее два двигателя, значительно упрощает конструкцию и управление роботом, позволяя ему легко скользить по воде. При необходимости робот быстро сгибает «руки», создавая мощный толчок, что аналогично движению настоящего осьминога.

В ходе первых тестов робот продемонстрировал скорость до 314 мм/с во время второго этапа работы. Новая платформа обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет ей преодолевать большие расстояния под водой, минимизируя потребление энергии.

Потенциальные применения робота включают подводные исследования, экологический мониторинг и поисково-спасательные операции.