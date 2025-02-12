Ученые создали робота-прыгуна для исследования Луны

Традиционные марсоходы, несмотря на их надежность, слишком тяжелые и медлительные, что ограничивает зону их исследования. А беспилотные летательные аппараты, например дроны, в условиях низкой гравитации и отсутствия атмосферы просто не могут работать. Поэтому ученые предложили альтернативу — робота, передвигающегося прыжками.

SPLITTER состоит из двух небольших четырехногих роботов, соединенных тросом. Такая конструкция позволяет ему эффективно контролировать ориентацию во время полета. Вместо тяжелых гироскопов или газовых двигателей робот изменяет длину троса и положение своих конечностей, стабилизируя себя в воздухе.