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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 00:11
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Ученые создали робота, способного содействовать инклюзии в школах

Что улучшит групповое взаимодействие между детьми
Ученые из Университета Лиссабона и Корнеллского университета представили робота Touchibo, способного содействовать инклюзии в школах. Он создан для улучшения группового взаимодействия между детьми с и без нарушений зрения, используя тактильные взаимодействия. Исследование показало, что Touchibo значительно улучшает восприятие индивидуального и группового участия, способствуя созданию более инклюзивной образовательной среды.
Ученые создали робота, способного содействовать инклюзии в школах

© Ferra.ru

Touchibo стимулирует социальное взаимодействие и вовлеченность детей, преодолевая различия в зрительных потребностях. В ходе исследования, в котором участвовали 107 детей, включая 37 с нарушениями зрения, робот показал значительное улучшение восприятия участия в групповых занятиях. Дети проявили более высокую оценку вовлеченности и общения при взаимодействии с роботом по сравнению с аудио-рассказчиком.

Touchibo создает мультисенсорное окружение для рассказов, способствуя смысловым взаимодействиям и укрепляя чувство принадлежности и взаимопонимания между участниками. Исследование подчеркнуло важность тактильных взаимодействий в продвижении инклюзии и социальной активности среди детей с разными зрительными способностями.

Эти результаты открывают путь к созданию инновационных подходов к формированию инклюзивной образовательной среды для детей с различными зрительными потребностями. Touchibo демонстрирует потенциал тактильных роботов в стимулировании социальных взаимодействий и инклюзии.

Ученые создали робота, способного содействовать инклюзии в школах
© Associate Laboratory of Robotics and Engineering Systems (LARSyS)