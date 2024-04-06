Ученые создали робота, способного содействовать инклюзии в школах

Touchibo стимулирует социальное взаимодействие и вовлеченность детей, преодолевая различия в зрительных потребностях. В ходе исследования, в котором участвовали 107 детей, включая 37 с нарушениями зрения, робот показал значительное улучшение восприятия участия в групповых занятиях. Дети проявили более высокую оценку вовлеченности и общения при взаимодействии с роботом по сравнению с аудио-рассказчиком.

Touchibo создает мультисенсорное окружение для рассказов, способствуя смысловым взаимодействиям и укрепляя чувство принадлежности и взаимопонимания между участниками. Исследование подчеркнуло важность тактильных взаимодействий в продвижении инклюзии и социальной активности среди детей с разными зрительными способностями.

Эти результаты открывают путь к созданию инновационных подходов к формированию инклюзивной образовательной среды для детей с различными зрительными потребностями. Touchibo демонстрирует потенциал тактильных роботов в стимулировании социальных взаимодействий и инклюзии.