Ученые создали роботизированную систему для кормления людей

Роботическая система успешно кормила 13 человек с различными медицинскими состояниями в рамках пользовательского исследования на трех локациях. Пользователи оценили робот как безопасный и удобный в использовании.

Робот представляет собой многосуставное устройство, удерживающее специальный инструмент на конце, способный чувствовать силы, действующие на него. Система отслеживания движений рта позволяет точно определять положение рта и учитывать движения пользователей.

Разработанный робот имеет потенциал увеличить уровень самостоятельности и качество жизни людей с ограниченной подвижностью.