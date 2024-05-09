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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 23:04
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Ученые создали роботизированную систему для кормления людей

C серьезными проблемами со здоровьем
Ученые из университета Корнелла создали роботизированную систему для кормления людей с серьезными проблемами со здоровьем, таких как повреждения спинного мозга и церебральный паралич. Система использует компьютерное зрение, машинное обучение и многомодальные сенсоры для безопасного кормления.
Ученые создали роботизированную систему для кормления людей

© Ferra.ru

Роботическая система успешно кормила 13 человек с различными медицинскими состояниями в рамках пользовательского исследования на трех локациях. Пользователи оценили робот как безопасный и удобный в использовании.

Робот представляет собой многосуставное устройство, удерживающее специальный инструмент на конце, способный чувствовать силы, действующие на него. Система отслеживания движений рта позволяет точно определять положение рта и учитывать движения пользователей.

Разработанный робот имеет потенциал увеличить уровень самостоятельности и качество жизни людей с ограниченной подвижностью.

Ученые создали роботизированную систему для кормления людей
© Cornell University
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
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#технологии
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#разработка