Ученые создали с помощью ИИ самый сильный в мире сверхпроводящий магнит

Супермагниты способны создавать очень сильные и стабильные магнитные поля без больших затрат энергии. Это означает, что их можно использовать в различных технологиях, включая МРТ-аппараты, которые требуют сильного магнитного поля для получения четких 3D-изображений мягких тканей. Они также могут использоваться в следующем поколении транспортных средств, включая систему поездов SCMaglev в Японии.

Однако суперпроводники, используемые в настоящее время, в основном представлены в виде крупных катушек из сплава ниобия и олова. Устройства, использующие их, должны приспосабливаться к этому размеру, что может ограничивать их применение.

В статье, опубликованной в NPG Asia Materials, исследователи из Королевского колледжа Лондона и Японии создали дешевый и мощный супермагнит на основе железа, используя машинное обучение (ML), что открывает путь к широкому и доступному использованию этой технологии.