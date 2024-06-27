Ученые создали самосборный материал для мягкой робототехники

Новый материал состоит из жидкого металла, проводящего полимерного композита PEDOT: PSS и гидрофильного полиуретана, который позволяет жидкому металлу трансформироваться в частицы. При печати и нагреве композитного материала частицы жидкого металла на его нижней поверхности самоорганизуются в проводящий слой. Частицы верхнего слоя окисляются под воздействием кислорода, образуя изолирующий слой.

Проводящий слой необходим для передачи информации с датчиков, расположенных на теле, например, для регистрации мышечной активности или деформации. Изолирующий слой предотвращает утечку сигнала, которая может привести к неточным данным. По словам ученых, материал также подходит для 3D-печати, что упрощает производство носимых устройств. В настоящее время исследователи изучают потенциальные применения материала, в первую очередь, для создания вспомогательных технологий для людей с ограниченными возможностями.