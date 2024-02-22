Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 22:48
1 мин.

Ученые создали самовосстанавливающийся материал с высокой светимостью

Он поможет в создании новых материалов
Исследовательская группа Центра устойчивого ресурсного науки RIKEN добилась успеха в создании материала, способного самовосстанавливаться и излучать высокую яркость при поглощении света. Опубликованные в Journal of the American Chemical Society исследования могут стать отправной точкой для создания новых материалов, таких как органические солнечные элементы, более долговечные по сравнению с текущими.
Ученые создали самовосстанавливающийся материал с высокой светимостью

© Ferra.ru

В 2019 году команда под руководством Жаомина Хоу в RIKEN успешно сополимеризовала этилен и анисилпропилен с использованием катализатора из редкоземельного металла. Полученный бинарный сополимер проявил свойства самовосстановления. Мягкие компоненты сополимера в сочетании с твердыми кристаллическими единицами обеспечили фазово-разделенную структуру, играющую ключевую роль в самовосстановлении.

На этом успехе они внедрили люминесцентную единицу в мономер, а затем синтезировали полимеры с добавлением анисилпропилена и этилена. Этот процесс привел к созданию самовосстанавливающегося материала с характеристиками люминесценции.

Полученный сополимер оказался не только прочным, но и проявил способность к самовосстановлению без внешних стимулов или энергии. Его прочность полностью восстанавливалась в течение 24 часов, демонстрируя высокую скорость самовосстановления. Материал способен восстанавливаться даже в водных, кислотных и щелочных растворах, что дает ему потенциал для использования в различных средах.