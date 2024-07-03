Ученые создали сенсор для выявления генов, вызывающих потерю слуха

Профессор прикладной физики Университета Шарджи Мунир Гайди описывает разработку как потенциальное преобразование в мировой медицинской диагностике. Биосенсор на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS) не только идентифицирует молекулы на низких концентрациях, но и обладает параметрами, делающими его более сильным и быстрым инструментом детекции.

Новый биосенсор ученых из Шарджи превосходит существующие инструменты по скорости диагностики генов, вызывающих потерю слуха, и обладает высокой стабильностью и чувствительностью для обнаружения различных мутаций.