Ученые создали систему ИИ для диагностики эпилепсии

Опубликовано 06 июня 2024, 00:10
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Ученые создали систему ИИ для диагностики эпилепсииОна продемонстрировала хорошие результаты
Ученые разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления эпилепсии путем анализа взаимодействия мозга, улучшая диагностику редких и сложных случаев. Система, представленная на конференции Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD) и опубликованная на сервере предварительных публикаций arXiv, продемонстрировала улучшение на 12% по сравнению с передовыми моделями.
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Цель не в замене врачей, а в дополнении их знаний в труднообнаруживаемых случаях. Это приветственный прорыв для клинической неврологии, считает Пол Томпсон, нейрофизиолог и профессор неврологии из USC, не участвовавший в исследовании.
Однажды исследователи надеются, что технология будет интегрирована в носимые сенсоры, передающие информацию на смартфон. Система может сигнализировать об опасности, если обнаружит любые необычности в мозговых волнах. Это открывает возможности для диагностики и лечения эпилепсии.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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