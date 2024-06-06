Ученые создали систему ИИ для диагностики эпилепсии

Цель не в замене врачей, а в дополнении их знаний в труднообнаруживаемых случаях. Это приветственный прорыв для клинической неврологии, считает Пол Томпсон, нейрофизиолог и профессор неврологии из USC, не участвовавший в исследовании.

Однажды исследователи надеются, что технология будет интегрирована в носимые сенсоры, передающие информацию на смартфон. Система может сигнализировать об опасности, если обнаружит любые необычности в мозговых волнах. Это открывает возможности для диагностики и лечения эпилепсии.