Ученые создали систему оценки эффективности команд для роботов

Инженеры из Южнокорейского института электротехники и информационных технологий (ETRI) разработали систему LoTa-Bench, которая автоматически проверяет, может ли робот выполнить данное ему задание. Система имитирует реальную обстановку дома и дает роботу команды, вроде «поставить охлажденное яблоко в микроволновку». Затем LoTa-Bench оценивает, смог ли робот правильно понять инструкцию и выполнить все необходимые действия.

Разработчики отмечают, что благодаря LoTa-Bench можно быстро тестировать новые алгоритмы управления роботами и совершенствовать их способности понимать команды. В будущем ученые планируют создать роботов, которые смогут не только выполнять поручения, но и просить помощи у людей в сложных ситуациях.