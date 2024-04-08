Ученые создали систему защиты паролей на основе ДНК

Новая технология, разработанная исследователями, использует случайные последовательности ДНК для создания паролей. Каждая молекула ДНК содержит информацию как о входных, так и о выходных значениях, которые невозможно обратно вычислить. Это делает систему невосприимчивой к атакам квантовых компьютеров, так как она основана на физических свойствах, а не на цифровых.

Кроме защиты паролей, новая технология может быть использована для сертификации подлинности произведений искусства. Каждое изделие может быть помечено уникальной последовательностью ДНК, что позволит подтвердить его подлинность в будущем.

Хотя технология еще требует доработки и оптимизации, она представляет собой мощный инструмент для защиты конфиденциальной информации и подтверждения подлинности ценных предметов.