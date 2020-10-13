Ученые создали смываемые кожные датчики

Хуан Чен, профессор и руководитель исследовательской команды, создавшей необычный датчик, рассказал о том, что традиционные методы не подходят для формирования связки наночастиц новинки с кожным покровом человека. Связано это с тем, что для данного типа формирования необходимо их нагревание до 100 °C и выше — само собой, ни один человек не сможет выдержать столь экстремальные условия.

Эксперт рассказал, что их созданная его командой методика позволяет провести “спайку” ионов серебра непосредственно на коже, без какого-либо ее повреждения. Что интересно, данное открытие не только позволяет печатать прямо на коже, но также и делает так, что кожный датчик можно без проблем смыть обыкновенной водой.

По словам ученых, собранная подобным образом плата, может быть использована в исследовании состояния здоровья пациента, отслеживании его давления, температуры и так далее.