Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2024, 22:46
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Ученые создали специальные карты погоды для дальтоников

Что поможет им лучше интерпретировать данные
Ученые из Аргоннской национальной лаборатории (США) разработали новые цветовые карты, которые помогут людям с нарушениями цветового зрения (ЦВЗ) лучше интерпретировать данные о погоде. Эти карты, представленные в журнале Bulletin of the American Meteorological Society, призваны сделать информацию о температуре, осадках и интенсивности шторма более доступной.
Ученые создали специальные карты погоды для дальтоников

© Ferra.ru

Прежние карты, используемые в метеорологии, часто не учитывают потребности людей с ЦВЗ, что делает их трудными для восприятия. Например, традиционные карты могут показывать красный и зелёный цвета рядом, что затрудняет различие между ними для людей с цветовой слепотой.

Ученые создали новые версии карт погоды, такие как Ze и Velocity, которые учитывают специфику ЦВЗ. Они использовали язык программирования Python для разработки карт, где каждый тип осадков и скорость ветра обозначены уникальными цветами. Результаты тестирования показали, что новые карты легче воспринимаются и позволяют лучше интерпретировать метеорологические данные.

Ученые создали специальные карты погоды для дальтоников
© Bulletin of the American Meteorological Society
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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