Ученые создали специальные карты погоды для дальтоников

Прежние карты, используемые в метеорологии, часто не учитывают потребности людей с ЦВЗ, что делает их трудными для восприятия. Например, традиционные карты могут показывать красный и зелёный цвета рядом, что затрудняет различие между ними для людей с цветовой слепотой.

Ученые создали новые версии карт погоды, такие как Ze и Velocity, которые учитывают специфику ЦВЗ. Они использовали язык программирования Python для разработки карт, где каждый тип осадков и скорость ветра обозначены уникальными цветами. Результаты тестирования показали, что новые карты легче воспринимаются и позволяют лучше интерпретировать метеорологические данные.