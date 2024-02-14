Ученые создали спиралевидные линзы для лучшего зрения

Линзы в наших глазах естественным образом фокусируют свет на сетчатку, но генетические, окружающие факторы или возрастные изменения могут нарушить фокус. Корректирующие линзы разрабатываются для компенсации этих изменений в зависимости от индивидуальных потребностей каждого человека.

Для нового исследования ученые создали «спиральный диоптр» — линзу с спиралевидной формой, создающей три различные фокусные точки в поле зрения. Эта линза проявила отличную производительность в широком диапазоне освещенности и сохраняет множественность фокусировки независимо от размера зрачка.

Ученые планируют дальнейшие исследования по использованию новых линз в реальных условиях и развития технологий в других областях.