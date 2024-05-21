Ученые создали способ беспроводной зарядки имплантируемых медицинских устройств

Сейчас для зарядки кардиостимуляторов и других имплантов используют электромагнитное поле, но оно плохо проникает через ткани. Ультразвук действует глубже и безопаснее.

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что особая продолговатая форма передатчика и приемника ультразвука позволяет сфокусировать сигнал и значительно повысить эффективность зарядки. Проведенные испытания показали, что такая система способна полностью зарядить батарею через 50 мм свиной ткани всего за 1.8 часа.

Ученые считают, что их разработка станет важным шагом для создания нового поколения имплантов, которым не понадобятся частые хирургические вмешательства для замены батареек.