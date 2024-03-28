Ученые создали способ быстрой оптической связи между Землей и Марсом

Используя электрические импульсы, исследователи смогли перенести спиновую информацию от электронов к фотонам, составляющим свет, что позволяет передавать информацию на большие расстояния со скоростью света. Их метод позволяет работать при комнатной температуре, без использования магнитного поля и с возможностью электрического управления.

Этот прорыв открывает дверь к многочисленным применениям, включая сверхбыструю коммуникацию и квантовые технологии. Это важный шаг вперед в области оптических коммуникаций, который может изменить способ взаимодействия между планетами и улучшить развитие различных технологий на Земле.