Ученые создали способ обнаруживать помехи в сигналах спутниковой навигации

Ионосферные возмущения, вызванные неровностями в ионосфере Земли, могут серьезно влиять на сигналы глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), приводя к ошибкам навигации. Для обнаружения таких возмущений обычно используются дорогие специализированные приемники (ISMR). Новая методика использует данные об уровне шума сигнала и угле его приема, собранные с обычных приемников каждую секунду.

Алгоритм машинного обучения, обученный распознавать характерные паттерны помех, эффективно отфильтровывает их, обеспечивая высокую точность обнаружения реальных возмущений. Точность нового метода достигает 99,9%, что выше, чем у традиционных.

По словам ученых этот метод не только предлагает экономичную альтернативу специализированному оборудованию, но и повышает точность и надежность мониторинга космической погоды.