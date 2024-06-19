Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2024, 22:18
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Ученые создали способ обнаруживать помехи в сигналах спутниковой навигации

С помощью машинного обучения
Ученые из Гонконга разработали способ обнаруживать помехи в сигналах спутниковой навигации с помощью обычных приемников. Традиционные методы требуют дорогостоящего оборудования, а новая методика использует машинное обучение и данные с обычных приемников. Это позволит значительно повысить точность и доступность мониторинга космопогоды.
Ученые создали способ обнаруживать помехи в сигналах спутниковой навигации

© Ferra.ru

Ионосферные возмущения, вызванные неровностями в ионосфере Земли, могут серьезно влиять на сигналы глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), приводя к ошибкам навигации. Для обнаружения таких возмущений обычно используются дорогие специализированные приемники (ISMR). Новая методика использует данные об уровне шума сигнала и угле его приема, собранные с обычных приемников каждую секунду.

Алгоритм машинного обучения, обученный распознавать характерные паттерны помех, эффективно отфильтровывает их, обеспечивая высокую точность обнаружения реальных возмущений. Точность нового метода достигает 99,9%, что выше, чем у традиционных.

По словам ученых этот метод не только предлагает экономичную альтернативу специализированному оборудованию, но и повышает точность и надежность мониторинга космической погоды.

Ученые создали способ обнаруживать помехи в сигналах спутниковой навигации
© Satellite Navigation