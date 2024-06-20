Ученые создали способ подготовки ИИ к космическим миссиям

Опубликовано 20 июня 2024, 22:48
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Ученые создали способ подготовки ИИ к космическим миссиямС помощью дронов
На базе Университета Технологии в Делфте дроны соревнуются с временем в «Цифровом зоопарке» для проверки работы нейронных сетей, предназначенных для управления космическими миссиями нового поколения. Исследование, проведенное командой ESA в сотрудничестве с лабораторией микро-воздушных судов TUDelft, опубликовано в журнале Science Robotics.
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Идея использования дронов для тестирования таких систем в качестве «спортивного зала» стала ключевой. В рамках 10×10 м тестовой зоны в Делфте дроны соревнуются, выполняя заданные маршруты с использованием нейронных сетей.
Традиционно маневры космических аппаратов планируются на земле и затем загружаются в космический аппарат, однако подход с использованием нейронных сетей позволяет аппарату автономно корректировать траекторию, основываясь на текущих условиях.
Использование дронов для тестирования таких систем не только укрепляет доверие к новым технологиям, но и помогает развивать теоретическую базу и устанавливать предельные безопасные параметры перед планированием демонстратора космической миссии.