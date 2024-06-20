Ученые создали способ подготовки ИИ к космическим миссиям

Идея использования дронов для тестирования таких систем в качестве «спортивного зала» стала ключевой. В рамках 10×10 м тестовой зоны в Делфте дроны соревнуются, выполняя заданные маршруты с использованием нейронных сетей.

Традиционно маневры космических аппаратов планируются на земле и затем загружаются в космический аппарат, однако подход с использованием нейронных сетей позволяет аппарату автономно корректировать траекторию, основываясь на текущих условиях.

Использование дронов для тестирования таких систем не только укрепляет доверие к новым технологиям, но и помогает развивать теоретическую базу и устанавливать предельные безопасные параметры перед планированием демонстратора космической миссии.