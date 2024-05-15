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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 14:23
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Ученые создали способ «просвечивать» литий-ионные батареи для поиска дефектов

Влияющие на их емкость
Ученые создали способ «просвечивать» литий-ионные батареи, чтобы увидеть дефекты, влияющие на их емкость. Это поможет улучшить аккумуляторы для электромобилей и других устройств.
Ученые создали способ «просвечивать» литий-ионные батареи для поиска дефектов
© Robin Glauser

Литий-ионные батареи используются в телефонах, ноутбуках и электромобилях. Новые методы их исследования позволят создавать более емкие и долговечные аккумуляторы. Исследователи из Франции научились «просвечивать» батареи при помощи нейтронов и рентгеновских лучей. Это позволило увидеть дефекты внутри аккумулятора, которые снижают его емкость.

Оказалось, что некоторые дефекты присутствуют в батарее изначально, из-за особенностей производства. Они приводят к тому, что часть батареи не заряжается, снижая ее общую емкость. Ученые выяснили, что размер дефектов влияет на их критичность. Аккумуляторы с дефектами размером более 50 микрометров теряют емкость быстрее.

Новый метод позволит контролировать качество батарей на производстве и разрабатывать более совершенные аккумуляторы для электромобилей и других устройств.

Ученые создали способ «просвечивать» литий-ионные батареи для поиска дефектов
© Energy & Environmental Science (2024)