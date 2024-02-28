Ученые создали спрей для легкого удаления льда с автомобильных стекол

Исследователи использовали технологию химического напыления с инициированным осаждением паров, или iCVD. Они соединили сильный адгезионный грунтовой слой с полимером, отталкивающим лед.

В процессе нанесения газа на поверхность, основным компонентом становился грунт, обеспечивая прочное сцепление. Увеличивая количество отталкивающего лед материала, ученые создали двухслойное покрытие: прочное сцепление внутри и поверхностный слой, предотвращающий образование кристаллов льда.

Эффект отталкивания льда был достигнут за счет уникального выравнивания молекул в случайных горизонтальных и вертикальных узорах. Ученые подчеркнули, что такой механизм не наблюдался ранее.