Ученые создали спрей для легкого удаления льда с автомобильных стекол

Опубликовано 28 февраля 2024, 23:21
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Ученые создали спрей для легкого удаления льда с автомобильных стеколНа основе адгезионного грунта
Ученые из Технического университета Граца в Австрии разработали инновационный спрей, который облегчит удаление льда с автомобильных стекол. Проблемой существующих антиобледенителей было их отсоединение от стекла, которое они должны защищать от замерзания.
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Исследователи использовали технологию химического напыления с инициированным осаждением паров, или iCVD. Они соединили сильный адгезионный грунтовой слой с полимером, отталкивающим лед.
В процессе нанесения газа на поверхность, основным компонентом становился грунт, обеспечивая прочное сцепление. Увеличивая количество отталкивающего лед материала, ученые создали двухслойное покрытие: прочное сцепление внутри и поверхностный слой, предотвращающий образование кристаллов льда.
Эффект отталкивания льда был достигнут за счет уникального выравнивания молекул в случайных горизонтальных и вертикальных узорах. Ученые подчеркнули, что такой механизм не наблюдался ранее.