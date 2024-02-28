Ученые создали спрей на основе медузы для быстрого выявления отпечатков пальцев

Текущие методы получения отпечатков пальцев на месте преступления используют мелкие порошки или химические реагенты. В обоих случаях для получения пригодного отпечатка требуется как минимум несколько минут. Кроме того, соединения в порошках или реагентах могут повредить ДНК в поте или масле кожи, составляющих отпечаток.

Ученые предложили альтернативу в виде нового экологически безопасного спрея на водной основе. Есть две версии спрея: LFP-Yellow и LFP-Red. Пользователи выбирают одну из них в зависимости от цвета поверхности, с которой они снимают отпечатки, чтобы сделать их видимыми.

Оба красящих средства получены из вещества, вырабатываемого медузой, — зеленого флуоресцентного белка (GFP). После нанесения спрея молекулы красителя привязываются к молекулам пота или масла отпечатка. Под воздействием синего света эти молекулы начинают светиться в желтом или красном цвете уже через 10 секунд.

Сам спрей состоит из очень мелких капель, чтобы избежать физического повреждения отпечатков. Он также эффективен на грубых поверхностях, таких как кирпич, что может быть сложно при использовании традиционных методов. Отпечатки можно снимать еще неделю после того, как они были оставлены подозреваемым.