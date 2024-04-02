Ученые создали стабильный и эффективный литий-ионный проводник для батарей

Опубликовано 02 апреля 2024, 21:43
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Ученые создали стабильный и эффективный литий-ионный проводник для батарейОн подойдет для использования в авиации и электромобилях
Ученые из Токийского университета науки совместно с Denso Corporation обнаружили стабильный и высокопроводящий литий-ионный проводник в форме оксифторида пирохлора. Он обладает более высокой проводимостью, чем известные оксидные твердые электролиты, и характеризуется широким диапазоном рабочих температур от -10 °C до 100 °C.
Этот материал отличается высокой стабильностью и безопасностью, не подвержен риску протечки электролита и не образует токсичных газов, как это случается с сульфидными батареями. Он подходит для применения в авиации и электромобилях, обладает высокой емкостью и способен к быстрой зарядке.
Ожидается, что это открытие стимулирует дальнейшие исследования в области разработки твердотельных батарей для различных устройств, от портативных гаджетов до электромобилей.