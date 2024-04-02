Ученые создали стабильный и эффективный литий-ионный проводник для батарей

Этот материал отличается высокой стабильностью и безопасностью, не подвержен риску протечки электролита и не образует токсичных газов, как это случается с сульфидными батареями. Он подходит для применения в авиации и электромобилях, обладает высокой емкостью и способен к быстрой зарядке.

Ожидается, что это открытие стимулирует дальнейшие исследования в области разработки твердотельных батарей для различных устройств, от портативных гаджетов до электромобилей.