Ученые создали существо, которому не нужно дышать

Идея эксперимента была в том, чтобы заменить поступление кислорода в мозг извне на тот, который бы вырабатывался самим организмом.

Несмотря на успех эксперимента, до глобального прорыва в технологиях альтернативного дыхания еще далеко. Головастика выбрали из-за его, относительно простой нервной системы, а как поведет себя в такой ситуации животное с более сложным мозгом, пока непонятно.