Ученые создали существо, которому не нужно дышать

Наука и технологии
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Ученые создали существо, которому не нужно дышатьВ человеческом понимании
Немецкие исследователи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене создали новую, экспериментальную форму жизни. Результатом их работы стал выращенный симбионт водорослей и головастика, который при помощи фотосинтеза вырабатывает кислород при его отсутствии в окружающей среде. Обычные головастики в таких же условиях не выживают, им нужно дышать, чтобы снабжать кислородом свой мозг.
Идея эксперимента была в том, чтобы заменить поступление кислорода в мозг извне на тот, который бы вырабатывался самим организмом.
Несмотря на успех эксперимента, до глобального прорыва в технологиях альтернативного дыхания еще далеко. Головастика выбрали из-за его, относительно простой нервной системы, а как поведет себя в такой ситуации животное с более сложным мозгом, пока непонятно.