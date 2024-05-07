Ученые создали сверхчистый кремний для более мощных квантовых компьютеров

Опубликовано 07 мая 2024, 23:32
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Ученые создали сверхчистый кремний для более мощных квантовых компьютеровОни заместили изотоп кремния-29
Австралийские и британские ученые совершили прорыв в создании квантовых компьютеров. Им удалось создать сверхчистый кремний, который позволит делать более мощные и надежные квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры способны решать сложнейшие задачи, которые недоступны обычным компьютерам. Однако их разработку сдерживает проблема поддержания квантовой когерентности — особой хрупкости квантовых битов (кубитов).
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Новый метод очистки кремния позволяет избавиться от примесей изотопа кремния-29, которые нарушают квантовую когерентность. Ученые научились замещать изотоп кремния-29 на более подходящий изотоп кремния-28 с помощью облучения кремниевой пластины. Очищенный таким образом кремний позволит создавать кубиты, которые смогут дольше сохранять свое состояние, что необходимо для проведения сложных квантовых вычислений.
Исследователи считают, что их разработка станет ключевым шагом на пути к созданию мощных квантовых компьютеров, которые смогут совершить революцию во многих областях, включая искусственный интеллект, медицину, материалы и логистику.