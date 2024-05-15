Ученые создали сверхчувствительный датчик для ранней диагностики рака легких

Опубликовано 15 мая 2024, 07:30
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Ученые создали сверхчувствительный датчик для ранней диагностики рака легкихНа основе оксида цинка
Разработан новый газоанализатор на основе оксида цинка (ZnO), способный обнаруживать маркеры рака легких в дыхании на ранней стадии. Существующие датчики на основе оксидных полупроводников металлов (MOS) недостаточно чувствительны, чтобы распознать низкие концентрации летучих органических соединений (ЛОС) — веществ, выделяемых опухолью.
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Китайские ученые решили эту проблему, добавив в оксид цинка ионы натрия. Такой датчик показал в 7 раз более высокую чувствительность к маркерам рака легких, чем обычный ZnO сенсор. Новая разработка способна обнаруживать ЛОС при их концентрации ниже 1 ppm (миллионных долей). Он также обладает высокой избирательностью к формальдегиду, устойчив к влажности и показывает стабильные результаты.
Исследование опубликовано в журнале Journal of Advanced Ceramics.
Новый сверхчувствительный датчик позволит врачам диагностировать рак легких на ранней стадии, что значительно повысит эффективность лечения.