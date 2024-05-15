Ученые создали сверхчувствительный датчик для ранней диагностики рака легких

Китайские ученые решили эту проблему, добавив в оксид цинка ионы натрия. Такой датчик показал в 7 раз более высокую чувствительность к маркерам рака легких, чем обычный ZnO сенсор. Новая разработка способна обнаруживать ЛОС при их концентрации ниже 1 ppm (миллионных долей). Он также обладает высокой избирательностью к формальдегиду, устойчив к влажности и показывает стабильные результаты.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Advanced Ceramics.

Новый сверхчувствительный датчик позволит врачам диагностировать рак легких на ранней стадии, что значительно повысит эффективность лечения.