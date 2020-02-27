Наука и технологии
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Ученые создали сверхчувствительный искусственный палец
Причем, его не так уж и сложно “прикрепить” к современным роботам
В научном журнале IEEE/ASME Transactions on Mechatronics опубликована статья, в которой рассказывается о новом изобретении инженеров Columbia — им удалось продемонстрировать первый роботизированный палец нового поколения.
По сути, они создали сверхчувствительный искусственный палец, который способен ощущать с высокой долей чувствительности прикосновения к сложной, изогнутой поверхности. Что интересно, данная разработка может быть использована при проектировании роботов — достаточно лишь соединить палец с рукой при помощи 14-проводного кабеля, который не требует какой-либо сложной встроенной электроники.
Разработчики также рассказали, что у них прямо сейчас имеется две ловкие руки (способные захватывать и манипулировать объектами), как раз оснащенные новыми видами пальцев. В ближайшие месяцы группа ученых намерена использовать эти руки, чтобы попытаться продемонстрировать ловкие манипуляционные способности, основанные на тактильных и проприоцептивных данных.