Ученые создали сверхчувствительный искусственный палец

По сути, они создали сверхчувствительный искусственный палец, который способен ощущать с высокой долей чувствительности прикосновения к сложной, изогнутой поверхности. Что интересно, данная разработка может быть использована при проектировании роботов — достаточно лишь соединить палец с рукой при помощи 14-проводного кабеля, который не требует какой-либо сложной встроенной электроники.