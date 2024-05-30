Ученые создали сверхчувствительный метод изучения отдельных молекул

Новый метод может найти применение в различных областях, включая разработку лекарств и создание современных материалов. Традиционно для изучения поведения молекул используются светящиеся метки, но они искажают естественное взаимодействие молекул. Новый метод позволяет «видеть» молекулы без меток, что открывает большие возможности для исследований.

По словам ученых, изучение отдельных молекул позволяет получить принципиально новую информацию о материалах и биологических системах. Для изучения молекул используется микрорезонатор — крошечная полость, удерживающая свет на короткое время. Молекулы попадают в полость, где свет взаимодействует с ними. Это позволяет не только обнаружить молекулу, но и узнать ее характеристики, например, скорость движения в воде.

Такая информация поможет изучать форму молекул и то, как они взаимодействуют друг с другом. Новый метод позволит быстро и просто определять, взаимодействует ли лекарство с белком, что важно для разработки лекарств.