Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 08:15
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Ученые создали светочувствительные стволовые клетки

Что поможет в лечении болезней
Команда ученых под руководством профессора Кристофа Визнера из Университета прикладных наук IMC Krems завершился созданием светочувствительных стволовых клеток. Эти клетки, модифицированные с использованием оптогенетических технологий, могут активироваться с помощью синего света.
Ученые создали светочувствительные стволовые клетки

© Ferra.ru

Проект, результаты которого опубликованы в журналах Frontiers in Immunology и International Journal of Molecular Sciences, ставит перед собой цель улучшить контроль над биологическими сигнальными путями в клетках и создать модели заболеваний.

Ключевым достижением стало внедрение светочувствительных белков в рецепторы Толлl-подобных рецепторов (TLR) стволовых клеток, что позволяет включать и выключать их активацию с помощью света. В частности, TLR4 и TLR10 продемонстрировали возможность контролируемой активации, что способствовало лучшему пониманию их роли в воспалительных процессах и регенерации тканей.

Новые клеточные линии могут быть использованы для исследования механизмов заболеваний и разработки инновационных терапий. Проект также привел к созданию новых научных коллабораций и проектов, включая изучение влияния активированных стволовых клеток на нейроны и модели болезни Альцгеймера.

Ученые создали светочувствительные стволовые клетки
© Frontiers in Immunology
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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