Ученые создали технологию для неинвазивной стимуляции мозга

Ученые создали технологию для неинвазивной стимуляции мозгаЧто поможет в лечении болезней
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Исследователи из Университета штата Вашингтон в Сент-Луисе разработали технологию AhSonogenetics, которая сочетает неинвазивное ультразвуковое устройство с генной инженерией.
Ранее группа уже создала метод Sonogenetics, использующий сфокусированный ультразвук для активации генетически модифицированных нейронов. Однако он требовал точного позиционирования излучателя.
В новой разработке ученые применяют гибкую акустическую метаповерхность, которая позволяет управлять ультразвуковыми волнами и воздействовать на нужные участки мозга.
Технология протестирована на мышиной модели болезни Паркинсона. Ученым удалось одновременно стимулировать два участка мозга у одной мыши, устранив симптомы, такие как медлительность, нарушения ходьбы и замирания.