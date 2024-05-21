Ученые создали технологию точной оценки навыков мелкой моторики

Мелкая моторика играет важную роль в нашей жизни, влияя на всё, от повседневных действий до развития цивилизаций. Однако оценить эти навыки объективно было всегда сложно.

Существующие методы, такие как видеоанализ, требуют много времени и подвержены субъективности оценщика. Новая система использует гибкий датчик на основе электроимпедансной томографии (ЭИТ).

Датчик похож по форме на доску ФДТ (тест легкой моторики) и позволяет точно измерять движения щипания. Он считывает данные о напряжении пальцев с помощью гибкой печатной платы с 16 электродами. Затем программа на основе этих данных классифицирует типы захватов.

Испытания с участием 12 человек показали высокую точность системы — 79% и 91% при использовании изображений и данных напряжения соответственно.