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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 08:50
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Ученые создали технологию точной оценки навыков мелкой моторики

C помощью датчика
Ученые из Японии разработали новую систему для объективной оценки навыков мелкой моторики. Эта технология имеет широкий спектр применения, от разработки обучающих игрушек до медицинских исследований.
Ученые создали технологию точной оценки навыков мелкой моторики

© Ferra.ru

Мелкая моторика играет важную роль в нашей жизни, влияя на всё, от повседневных действий до развития цивилизаций. Однако оценить эти навыки объективно было всегда сложно.

Существующие методы, такие как видеоанализ, требуют много времени и подвержены субъективности оценщика. Новая система использует гибкий датчик на основе электроимпедансной томографии (ЭИТ).

Датчик похож по форме на доску ФДТ (тест легкой моторики) и позволяет точно измерять движения щипания. Он считывает данные о напряжении пальцев с помощью гибкой печатной платы с 16 электродами. Затем программа на основе этих данных классифицирует типы захватов.

Испытания с участием 12 человек показали высокую точность системы — 79% и 91% при использовании изображений и данных напряжения соответственно.

Ученые создали технологию точной оценки навыков мелкой моторики
© Hiroki Sato from SIT, Japan
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#разработка