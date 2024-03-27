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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 20:42
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Ученые создали технологию управления энергопотреблением зданий с помощью ИИ

Она поможет в экономии энергии
Группа ученых под руководством доктора Чжон Хак-гына из Корейского института энергетических исследований (KIER) разработала технологию управления энергопотреблением зданий с помощью искусственного интеллекта (ИИ), превращая их из основных потребителей энергии в сущности, способные производить, управлять и экономить энергию.

Технология использует ИИ и вероятностно-статистические методы для управления реальными сбоями и состоянием распределенных ресурсов в зданиях, таких как солнечная энергетика, системы хранения энергии, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), инверторы и т. д. Автономная технология также применяется для реагирования на различные сбои и восстановления работы распределенных ресурсов.

После года проверки на макетном стенде, точно имитирующем реальное здание, было подтверждено, что разработанная технология привела к более чем 17% экономии энергии по сравнению с существующими системами управления энергопотреблением зданий.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Энергия
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#дом
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#искусственный интеллект