Ученые создали технологию управления энергопотреблением зданий с помощью ИИ

Технология использует ИИ и вероятностно-статистические методы для управления реальными сбоями и состоянием распределенных ресурсов в зданиях, таких как солнечная энергетика, системы хранения энергии, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), инверторы и т. д. Автономная технология также применяется для реагирования на различные сбои и восстановления работы распределенных ресурсов.

После года проверки на макетном стенде, точно имитирующем реальное здание, было подтверждено, что разработанная технология привела к более чем 17% экономии энергии по сравнению с существующими системами управления энергопотреблением зданий.