Ученые создали тест для предсказания снижения умственных способностей при болезни Альцгеймера в будущем

Инструмент создан на основе анализа данных 961 пациента, из которых 651 страдали легкой деменцией, а 310 — легкими когнитивными нарушениями. Все пациенты имели амилоидные бляшки в мозге, характерные для болезни Альцгеймера.

Команда исследователей под руководством Питера ван дер Веера из Амстердамского университета проанализировала МРТ-снимки, биомаркеры из спинномозговой жидкости, возраст, пол и историю болезни пациентов.

Основным критерием оценки стало количество баллов в когнитивных тестах: от 26.4 у пациентов с легкими когнитивными нарушениями до 22.4 у пациентов с легкой деменцией.

Результаты показали, что пациенты с легкими когнитивными нарушениями в среднем теряли 5.4 балла за 5 лет, а пациенты с легкой деменцией — 14.6 балла. Тест также показал, что лекарства могут замедлить этот процесс, увеличивая время до достижения умеренной деменции.