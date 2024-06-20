Ученые создали тест для выявления синдрома дефицита высвобождения кальция

Метод основан на мониторинге изменений в электрокардиографии после кратковременного ускорения сердечного ритма и паузы, вызванных естественными или искусственными методами.

Исследование, проведенное Джейсоном Робертсом и Уэйном Ченом, было опубликовано в JAMA. Несмотря на 60,000 случаев сердечных остановок ежегодно в Канаде, CRDS часто остается невыявленным стандартными тестами, что мешает предоставлению оптимального ухода выжившим и их семьям.

Робертс подчеркнул, что новый метод может стать важным шагом в улучшении оценки необъяснимых сердечных остановок. Многоцентровое исследование, включавшее 68 участников из 10 стран, показало эффективность метода в диагностике CRDS и предоставило ценные данные для будущих исследований.