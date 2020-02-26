Ученые создали тест на определение инфекции, который состоит из бумаги

Известно, что тест состоит из трех бумажных слоев. Так, на верхнем слое содержится четыре распространенных антибиотика, второй же слой представляет из себя абсорбирующую бумагу, тогда как на третьем содержится агаровый гель. Для того, чтобы определить наличие инфекции необходимо лишь добавить жидкий образец на бумажный вкладыш. О том, что определенные бактерии обнаружены свидетельствует окрашивание бумаги в синий цвет. Сам тест разработан на методах, идентичных существующим тестам на беременность. Однако по словам ученых, технология может быть более дешевой. Кроме того, тест может позволить врачам выяснить, какой антибиотик, если таковой имеется, следует назначить пациенту.

”Позволяя врачам быстро определить, вызвана ли инфекция бактериями, и являются ли бактерии устойчивыми к четырем распространенным антибиотикам , это устройство может сократить ненужные назначения антибиотиков и помочь в борьбе с растущей угрозой устойчивости к антибиотикам”, - поделился автор исследования, доктор Коллин Сонс.