Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 00:47
1 мин.

Ученые создали тест в AR для оценки координации астронавтов

После космических полетов
Команда ученых из Университета Мичигана, включая исследователей из Лаборатории биоастронавтики Университета Колорадо и Нейронаучной лаборатории NASA, разработала тест в дополненной реальности (AR) для выявления сенсорно-двигательных нарушений, подобных тем, что наблюдаются у астронавтов после космических полетов.
Ученые создали тест в AR для оценки координации астронавтов

© Ferra.ru

Результаты, опубликованные в Aerospace Medicine and Human Performance, могут поддержать принятие решений об полетах в миссиях, определяя, когда астронавты способны выполнять задачи, требующие полной координации, такие как управление транспортными средствами или управление другими сложными системами.

До этого оценки сенсорно-двигательных нарушений проводились после возвращения экипажей Международной космической станции. Самый крупный пик у астронавтов восстановления способности выполнять координационные тесты приходился на второй-четвертый день после посадки. Однако необходимо иметь метод для тестирования в ограниченном пространстве космического корабля без помощи экспертов.

Работа команды включает в себя задачу координации глаз и рук, которую астронавты выполняют с помощью очков виртуальной реальности. Этот формат позволяет отслеживать движения рук и глаз, сохраняя при этом видимость физического окружения. AR облегчает создание индивидуальных оценок, адаптируя функциональные задачи под требования миссии или индивидуальные потребности экипажа.

Данные, собранные с использованием AR, позволяют предоставлять целевую обратную связь и создавать персонализированные программы реабилитации. Экспериментальные исследования в условиях невесомости также планируются для тестирования данной задачи.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
,
#здоровье
,
#космонавт
,
#медицина