Ученые создали ткань, придающую роботам чувствительность кожи

Материал, представленный в журнале Nature Communications, имитирует работу нервов в человеческой коже. Он способен ощущать не только давление, но и легкое скольжение объектов. Это особенно важно в тех случаях, когда роботам приходится удерживать или перемещать предметы — раньше они часто либо роняли их, либо сжимали слишком сильно.

Разработку испытали, установив датчики на напечатанные на 3D-принтере пальцы, соединенные с гибким захватом. В ходе экспериментов система успешно реагировала на попытки выскальзывания предметов — например, при вытягивании медного груза робот мгновенно усиливал хват.

Скорость реакции системы составила от 0,76 до 38 миллисекунд, что сопоставимо с работой рецепторов кожи человека. По словам авторов, чем сильнее и быстрее происходит скольжение, тем интенсивнее отклик сенсора — это упрощает настройку управляющих алгоритмов для точного реагирования.

Технология может найти применение в производстве, протезировании, роботизированной хирургии и других областях, где требуется точное и безопасное взаимодействие машины с окружающей средой.