Ученые создали точные 3D-модели человеческих костей

Процесс, разработанный профессором Лореном Чиу и аспиранткой Жасмин Феддема, предполагает использование стандартной цифровой камеры и недорогого программного обеспечения. Кость помещается на поворотный стол, фотографируется со всех сторон, а затем обрабатывается с помощью программ для получения точной 3D-модели. Такой подход обеспечивает создание цифровых представлений, которые можно использовать для изучения анатомии и биомеханики.

Технология позволяет сохранить объект в цифровом формате, что особенно важно, так как физические объекты, такие как кости, со временем разрушаются. Цифровые реконструкции обеспечивают доступ к ценному учебному материалу для студентов, даже в учреждениях без анатомических лабораторий.

Кроме того, процесс создания 3D-моделей может быть применен к любым объектам, что открывает новые возможности для других областей, например, для изучения окаменелостей динозавров.