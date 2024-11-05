Ученые создали трехмерную модель клеток губ для лечения травм

В публикации в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology сообщают о успешной иммортализации донорских клеток губ, что позволяет создать модели, соответствующие клиническим требованиям. Доктор Мартин Деген, один из авторов исследования, отметил, что до этого не существовало моделей человеческих клеток губ для разработки терапий.

Ученые использовали клетки кожи, полученные от двух пациентов, чтобы создать постоянные линии клеток. С помощью ретровирусного вектора им удалось изменить гены, что позволило клеткам продолжать делиться, не останавливаясь на естественном этапе жизни.

Проверка новых клеток показала, что они сохраняют стабильный генетический код и не имеют раковых характеристик. Ученые также протестировали, как клетки могут использоваться для моделирования процессов заживления и инфекций. Модели успешно показали, что клетки могут имитировать заживление ран и реагировать на инфекции, что открывает новые горизонты в лечении различных заболеваний губ.