Ученые создали убивающую вирусы защитную маску

Как известно, традиционная защитные маски выступают в качестве своеобразного барьера между лицом и вирусом. Исходя из этого, несложно догадаться, что никаким уничтожением опасных инфекций такая защита не занимается. И именно с этой проблемой призвана справиться новая разработка ученых - убивающая вирусы защитная маска.