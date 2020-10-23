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Ученые создали убивающую вирусы защитную маску
Выглядит и ощущается устройство как какой-то аксессуар из будущего
Как известно, традиционная защитные маски выступают в качестве своеобразного барьера между лицом и вирусом. Исходя из этого, несложно догадаться, что никаким уничтожением опасных инфекций такая защита не занимается. И именно с этой проблемой призвана справиться новая разработка ученых - убивающая вирусы защитная маска.
За создание крайне полезного девайса ответственна команда специалистов из Массачусетского технологического института, об этом говорится на официальном сайте учебного заведения. По словам разработчиков, их изобретение работает по принципу инактивации вирусов с помощью встроенной в маску нагревающейся медной сетки.
Прототип проекта включает в себя аккумулятор, позволяющий устройству работать в течение нескольких часов. Важно отметить, что маска также автоматически охлаждает воздух, чтобы человеку было комфортно в ней дышать.
Это совершенно новая концепция маски, поскольку она в первую очередь не блокирует вирус. На самом деле он позволяет вирусу проходить через маску, но замедляет и инактивирует его.