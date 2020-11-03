Ученые создали укол для похудения

Работает новинка крайне просто: антитело, вводимое в организм, помогает ускорить метаболизм человека, что, в свою очередь, приводит к снижению веса, сообщает Lenta.ru. При этом, что интересно, экспериментальное антитело изображает из себя гормон, отвечающий за обмен веществ, а также расход энергии и пищевое поведение. В результате исследования ученых, было выяснено, что всего лишь одна инъекция антитела продолжает действовать на протяжении 60 дней.

Что же до количественных результатов использования необычного укола, то в рамках эксперимента испытуемые, получавшие настоящий препарат, сумели похудеть в среднем на 1.2 кг в сравнении с 0.28 кг в группе плацебо.