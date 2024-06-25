Ученые создали ультрафиолетовые метки нового поколения для защиты от подделок

Обычные люминесцентные метки видны под ультрафиолетом, но гаснут сразу после выключения света. Новая технология использует наночастицы неорганических фосфоров, светящиеся красным светом несколько минут после УФ-облучения. Более того, рисунок на предмете можно запрограммировать на «исчезание по частям», усложняя подделку.

Ученые добились этого, добавляя примеси к базовому материалу, магния оксид, тем самым изменяя его оптические свойства.

На сегодняшний день существуют люминесцентные материалы, но они микроскопические. Канадские ученые создали наноразмерную версию, позволяющую печатать высокодетализированные узоры. Новые частицы светят ярче и дольше существующих аналогов.