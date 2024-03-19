Ученые создали ультратонкий кардиостимулятор на солнечной энергии

Обычные кардиостимуляторы имеют электронные схемы с батарейками и проводами, что может приводить к проблемам, таким как повреждение тканей и ограничения в доступе к различным зонам сердца. Новое устройство, которое преобразует свет в электрические сигналы, позволяет более точно стимулировать сердечные клетки без использования батарей.

Кардиостимулятор выполнен из гибкого оптического волокна и кремниевой мембраны, его толщина не превышает толщины человеческого волоса. В отличие от солнечных батарей, которые собирают энергию из любого света, новое устройство генерирует электричество только в местах, куда падает свет, что обеспечивает более точное регулирование сердечного ритма.