Ученые создали «умную» лабораторию для разработки материалов за сутки

Опубликовано 07 мая 2024, 23:07
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Ученые создали «умную» лабораторию для разработки материалов за суткиC искусственным интеллектом
Корейские ученые разработали роботизированную лабораторию, управляемую искусственным интеллектом, которая позволяет создавать новые материалы в 500 раз быстрее, чем традиционные методы. Разработка новых материалов обычно занимает много времени и средств. Новая лаборатория, получившая название Smart Lab, может самостоятельно проводить эксперименты 24/7 без участия человека.
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Для этого используются роботы-манипуляторы и искусственный интеллект, который планирует эксперименты и анализирует полученные данные. Ученые отмечают, что благодаря искусственному интеллекту результаты экспериментов становятся более стабильными и предсказуемыми.
Встроенная система безопасности на базе искусственного зрения позволяет предотвращать аварии, связанные с работой роботов. В будущем исследователи планируют усовершенствовать систему, чтобы ей могли пользоваться даже люди без специального образования.
Smart Lab позволит ускорить разработку новых материалов для самых разных областей, включая батареи, экраны и катализаторы.