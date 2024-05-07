Ученые создали «умную» лабораторию для разработки материалов за сутки

Для этого используются роботы-манипуляторы и искусственный интеллект, который планирует эксперименты и анализирует полученные данные. Ученые отмечают, что благодаря искусственному интеллекту результаты экспериментов становятся более стабильными и предсказуемыми.

Встроенная система безопасности на базе искусственного зрения позволяет предотвращать аварии, связанные с работой роботов. В будущем исследователи планируют усовершенствовать систему, чтобы ей могли пользоваться даже люди без специального образования.

Smart Lab позволит ускорить разработку новых материалов для самых разных областей, включая батареи, экраны и катализаторы.